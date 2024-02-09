Инсайдер раскрыл планы «Чикаго» на Демара Дерозана

«Чикаго Буллз» планирует сохранить лёгкого форварда Демара Дерозана. Об этом в эфире The Rally рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По сведениям источника, команда постарается заключить с игроком новый долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дерозан к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 22,4 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 5,3 передачи.

В предыдущем туре регулярного чемпионата НБА «Буллз» на выезде встречались с «Мемфис Гриззлиз» и одержали победу со счётом 118:110. Демар провёл на площадке более 37 минут, отметившись 30 очками, восемью подборами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что центровой «Чикаго» Андре Драммонд оштрафован за неподобающее поведение.