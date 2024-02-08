Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андре Драммонд оштрафован на $ 15 тыс. за неподобающее поведение

Центровой «Чикаго Буллз» Андре Драммонд оштрафован лигой на $ 15 тыс. за неподобающее поведение на игровой площадке. Об этом сегодня объявил исполнительный вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации Джо Думарс, сообщает пресс-служба лиги на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Инцидент произошёл 6 февраля за 1.22 до конца овертайма игры, в которой «Чикаго Буллз» со счётом 129:123 победил «Миннесоту Тимбервулвз».

«Чикаго Буллз» идёт на девятом месте в Восточной конференции с показателем 24-27. Ближайший матч клуб проведёт дома 9 февраля против «Мемфис Гриззлиз».

Андре Драммонд в этом сезоне регулярного чемпионата набирает в среднем 7,9 очка за игру, делает 8,5 подбора и 0,5 передачи.

«Миннесота Тимбервулвз» идёт второй на Западе. В ближайшем матче она примет «Милуоки Бакс» тоже 9 февраля.