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Джимми Батлер: меня не волнует участие в Матче звёзд, я просто хочу побеждать

Джимми Батлер: меня не волнует участие в Матче звёзд, я просто хочу побеждать
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер заявил, что не переживает из-за непопадания на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Я смогу побыть с моими детьми. Дети очень много значат для меня. Я хотел бы проводить с ними как можно больше времени, со своей семьёй, со своими мальчиками.

Думаю, все знают, что меня не волнует ни участие в Матче всех звёзд, ни попадание в символическую сборную НБА. Меня это не беспокоит. Я просто хочу побеждать. Я такой, какой есть», – приводит слова Батлера The Miami Herald.

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

Ранее стали известны обновлённые составы команд Восточной и Западной конференций после того, как выбыли Джоэл Эмбиид и Джулиус Рэндл.

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