Тренер «Автодора» прокомментировал добытую на последней секунде победу над «Руной»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился эмоциями после победы в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной» (80:78). Напомним, саратовский клуб уступал два очка за четыре секунды до финального свистка, но смог вырвать победу благодаря точному трёхочковому броску на последней секунде.

«Не думаю, что эта речь у меня получится хорошо. Крайне эмоциональная игра. В первую очередь хочу поздравить и поблагодарить наших болельщиков. Именно они дали нам энергию в финале, когда мы оказались в критической ситуации. Для нас очень важно, что фанаты верят в нас до самого последнего момента.

Считаю, что мы заслужили победу в этой игре. Бóльшую часть времени всё было под нашем контролем, но мы приняли ряд неверных решений в концовке. Тем не менее мы заслуженно победили. Особенно важно то, как мы одержали победу. Это поможет нам и в следующей игре, и по ходу всего второго этапа», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».