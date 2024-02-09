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Тренер «Автодора» прокомментировал добытую на последней секунде победу над «Руной»

Тренер «Автодора» прокомментировал добытую на последней секунде победу над «Руной»
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился эмоциями после победы в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной» (80:78). Напомним, саратовский клуб уступал два очка за четыре секунды до финального свистка, но смог вырвать победу благодаря точному трёхочковому броску на последней секунде.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Не думаю, что эта речь у меня получится хорошо. Крайне эмоциональная игра. В первую очередь хочу поздравить и поблагодарить наших болельщиков. Именно они дали нам энергию в финале, когда мы оказались в критической ситуации. Для нас очень важно, что фанаты верят в нас до самого последнего момента.

Считаю, что мы заслужили победу в этой игре. Бóльшую часть времени всё было под нашем контролем, но мы приняли ряд неверных решений в концовке. Тем не менее мы заслуженно победили. Особенно важно то, как мы одержали победу. Это поможет нам и в следующей игре, и по ходу всего второго этапа», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

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