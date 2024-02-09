Эрдоган — после поражения от «Автодора»: один из лучших матчей сезона, доволен игрой

Главный тренер московской «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал поражение в гостевом матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (78:80). «Автодор» вырвал победу благодаря точному трёхочковому броску на последней секунде встречи.

«Прежде всего поздравляю соперника. Это был впечатляющий финал. На самом деле мы провели очень хорошую игру. И могу сказать, что это один из лучших матчей сезона. В концовке мы допустили очень простые ошибки, но сумели отыграться. Мы вернулись в игру и сделали всё правильно. Мы вывели на бросок подходящих ребят. В конце мы вели с преимуществом в одно очко, но пропустили трёхочковый с ведения на последней секунде. Так что обе команды могли выиграть. Я очень доволен игрой, не результатом, а самой игрой. Мы должны стать ещё лучше», — приводит слова Эрдогана сайт Единой лиги.