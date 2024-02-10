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«Сакраменто» прервал победную серию «Денвера», Сабонис оформил трипл-дабл

«Сакраменто» прервал победную серию «Денвера», Сабонис оформил трипл-дабл
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В ночь с на 10 февраля на арене «Голден Уан-центра» в американском Сакраменто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Сакраменто Кингз» обыграли «Денвер Наггетс» со счётом 135:106.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Первая четверть осталась за «Наггетс» с перевесом в три очка, но до большого перерыва «Кингз» переломили ход матча и успели повести «+10». Третья четверть принесла хозяевам площадки ещё 10 очков преимущества. В заключительном отрезке баскетболисты «Сакраменто» развили свой успех, завершив матч с внушительной разницей в 29 очков.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Денвера» в регулярном сезоне НБА. Домантас Сабонис («Сакраменто») оформил трипл-дабл, набрав 17 очков, сделав 17 поборов и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
135 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 23, Сабонис - 17, Мюррэй - 17, Фокс - 15, Лайлз - 15, Хаертер - 12, Лень - 11, Барнс - 9, Везенков - 6, Эдвардс - 6, Митчелл - 2, Джонс - 2, Макги, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Гордон - 14, Браун - 13, Маррей - 12, Холидэй - 10, Джексон - 8, Строутер - 7, Ннаджи - 7, Уотсон - 4, Гиллеспи - 3, Хафф - 3, Джордан - 2
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