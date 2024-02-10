«Сакраменто» прервал победную серию «Денвера», Сабонис оформил трипл-дабл

В ночь с на 10 февраля на арене «Голден Уан-центра» в американском Сакраменто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Сакраменто Кингз» обыграли «Денвер Наггетс» со счётом 135:106.

Первая четверть осталась за «Наггетс» с перевесом в три очка, но до большого перерыва «Кингз» переломили ход матча и успели повести «+10». Третья четверть принесла хозяевам площадки ещё 10 очков преимущества. В заключительном отрезке баскетболисты «Сакраменто» развили свой успех, завершив матч с внушительной разницей в 29 очков.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Денвера» в регулярном сезоне НБА. Домантас Сабонис («Сакраменто») оформил трипл-дабл, набрав 17 очков, сделав 17 поборов и 10 результативных передач.