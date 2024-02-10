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Сабонис обошёл Йокича по числу трипл-даблов в текущем сезоне НБА после очного матча

Сабонис обошёл Йокича по числу трипл-даблов в текущем сезоне НБА после очного матча
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Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис оформил очередной трипл-дабл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс». «Кингз» выиграли со счётом 135:106, прервав трёхматчевую победную серию соперника.

Литовский баскетболист принёс своей команде 17 очков, 17 подборов и 10 результативных передач, оформив тем самым уже 16-й трипл-дабл в текущем сезоне НБА, что позволило ему обойти сербского центрового «Денвера» Николу Йокича (15 трипл-даблов).

Отметим, что ближайшим преследователем двух бигменов по этому показателю является разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, на счету которого девять трипл-даблов в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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