«Некуда спешить, учись в колледже». Кармело Энтони даёт наставления сыну Кияну

Кармело Энтони выразил неодобрение планами своего сына Кияна перейти в профессионалы после всего одного года обучения в колледже. Отец 16-летнего Кияна считает, что тому не стоит никуда торопиться и лучше продолжить обучение, так будет лучше для будущей карьеры Энтони-младшего.

«У него есть потенциал. Но, поймите, есть большая вероятность, что, попав в НБА, вы не будете играть, просто потому, что ещё недостаточно готовы к этому уровню. Я не хочу, чтобы он торопился. Мой сын пойдёт в колледж. Если нужно, будет учиться два, три года. Будем смотреть по ситуации. Если он будет готов уже после первого года, тогда мы рассмотрим эту возможность.

Чтобы сделать всё правильно, нужно проявить терпение и не торопиться», — заявил Кармело Энтони в эфире подкаста 7PM in Brooklyn.