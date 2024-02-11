Все результаты игрового дня НБА 11 февраля
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Сегодня, в ночь с 10 на 11 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 11 февраля
- «Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 146:111.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Детройт Пистонс» —112:106.
- «Бруклин Нетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 123:103.
- «Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» — 114:108 ОТ.
- «Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» — 113:119.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» — 115:106.
- «Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» — 122:113.
- «Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» — 111:125.
- «Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» — 95:119.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» — 113:112.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 84:93.
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
146 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Ирвинг - 25, Гэффорд - 19, Вашингтон - 14, Клебер - 12, Харди - 11, Хардуэй-младший - 10, Джонс - 8, Грин - 6, Лоусон - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Уильямс, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уоллес - 15, Холмгрен - 13, Гидди - 11, Уильямс - 9, Уотерс III - 9, Сарр - 8, Уиггинс - 7, Джо - 6, Дорт - 5, Дженг - 3, Уильямс, Покушевски, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Леонард - 24, Харден - 14, Уэстбрук - 13, Коффи - 12, Зубац - 6, Пламли - 6, Мэнн - 2, Пауэлл - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Миллер, Такер, Браун
Детройт Пистонс: Айви - 23, Каннингем - 22, Фонтеккио - 20, Дюрен - 10, Томпсон - 10, Браун - 8, Сассер - 5, Уайзмен - 4, Милтон - 4, Роден, Умуде, Стюарт, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Томас - 25, Клэкстон - 20, Шрёдер - 15, Бриджес - 14, Смит - 14, Симмонс - 13, Уилсон - 8, Уотфорд - 6, Клауни - 3, Финни-Смит - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Уокер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Джонсон - 19, Васселл - 17, Сохан - 8, Осман - 8, Барлоу - 7, Уэсли - 6, Джонс - 6, Брэнэм - 5, Коллинс - 2, Шампани - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 108
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Вагнер - 36, Банкеро - 19, Энтони - 14, Саггс - 13, Айзек - 7, Вагнер - 7, Картер - 6, Фульц - 5, Битадзе - 5, Харрис - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Инглс
Чикаго Буллз: Дерозан - 28, Вучевич - 26, Досунму - 19, Уайт - 14, Карузо - 9, Терри - 5, Драммонд - 4, Крэйг - 3, Картер, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Джонс - 25, Авдия - 21, Кузма - 21, Кулибали - 13, Пул - 11, Шамет - 9, Кисперт - 5, Райт - 4, Багли III - 2, Оморуи - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Бернард
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Хилд - 23, Каунсил - 19, Убре - 16, Рид - 12, Харрис - 11, Пэйн - 6, Мартин - 4, Смит, Ковингтон, Лофтон Мл.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Мицич - 18, Миллер - 18, Уильямс - 15, Ричардс - 13, Дав. Бертанс - 9, Манн - 9, Мартин - 5, Карри - 3, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Блэк, Тор, Менса
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Джексон - 16, Уильямс Мл. - 14, Альдама - 11, Кеннард - 11, Роуз - 10, Кончар - 8, Гильярд - 6, Джемисон - 1, Уильямс, Ватанабэ, Стивенс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Мюррей - 34, Бей - 24, Джонсон - 21, Янг - 18, Оконгву - 11, Богданович - 8, Бафкин - 3, Мэтьюз - 3, Миллз, Хантер, Гриффин, Капела
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Грин - 19, Холидей - 18, Брукс - 14, Томпсон - 12, Смит II - 9, Уильямс - 8, Баллок - 3, Ландейл - 2, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Хинтон, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бёркс - 22, Ачиува - 15, Дивинченцо - 14, Богданович - 11, Макбрайд - 6, Харт - 4, Топпин, Браун, Рэндл, Симс, Гибсон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Халибёртон - 22, Сиакам - 19, Макконнелл - 16, Несмит - 13, Джексон - 12, Топпин - 9, Нембард - 7, Матурин - 4, Джонсон, Макдермотт, Шиппард, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
95 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Дик - 14, Барретт - 14, Олиник - 11, Куикли - 10, Агбаджи - 8, Пёлтль - 6, Трент-мл. - 6, Браун - 2, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Буше, Уинслоу, Портер
Кливленд Кавальерс: Аллен - 18, Мобли - 17, Митчелл - 15, Страс - 14, ЛеВерт - 13, Ньянг - 13, Окоро - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 6, Джером, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 112
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 21, Грин - 15, Уиггинс - 12, Пэйтон II - 11, Шарич - 11, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Муди - 6, Киньонес - 6, Томпсон - 5, Луни - 3, Сантос
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Бил - 15, Аллен - 10, Окоги - 8, Гордон - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Бол - 3, О'Нил - 3, Родди - 3, Маледон, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
84 : 93
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 18, Бэнтон - 12, Тибулл - 7, Уокер - 6, Хагенс - 5, Камара - 5, Баджи - 4, Мюррэй - 3, Хендерсон, Минайя, Рупер
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Ингрэм - 17, Валанчюнас - 16, Джонс - 14, Маршалл - 10, Макколлум - 8, Альварадо - 2, Нэнс - 2, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
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