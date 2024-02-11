«Он ничему не научился». Нуркич высказался о первой встрече с Грином после инцидента

Центровой команды «Финикс Санз» Юсуф Нуркич поделился впечатлениями от встречи с тяжёлым форвардом, одним из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

«Это печально. Он ничему не научился. Он снова ударит кого-нибудь — это вопрос времени. Я был неправ — он не заслуживает шанса. Пытаться ударить человека — нелепость», — приводит слова Нуркича журналист Дуан Ранкин в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Дрэймонд Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу Юсуфа Нуркича в матче, который состоялся 13 декабря. Та встреча завершилась со счётом 119:116 в пользу «Финикса». Сегодня, 11 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» взял реванш — 113:112.