«Он ничему не научился». Нуркич высказался о первой встрече с Грином после инцидента
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Центровой команды «Финикс Санз» Юсуф Нуркич поделился впечатлениями от встречи с тяжёлым форвардом, одним из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.
«Это печально. Он ничему не научился. Он снова ударит кого-нибудь — это вопрос времени. Я был неправ — он не заслуживает шанса. Пытаться ударить человека — нелепость», — приводит слова Нуркича журналист Дуан Ранкин в социальной сети Х (бывший Twitter).
Напомним, Дрэймонд Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу Юсуфа Нуркича в матче, который состоялся 13 декабря. Та встреча завершилась со счётом 119:116 в пользу «Финикса». Сегодня, 11 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» взял реванш — 113:112.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 112
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 21, Грин - 15, Уиггинс - 12, Пэйтон II - 11, Шарич - 11, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Муди - 6, Киньонес - 6, Томпсон - 5, Луни - 3, Сантос
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Бил - 15, Аллен - 10, Окоги - 8, Гордон - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Бол - 3, О'Нил - 3, Родди - 3, Маледон, Литтл
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