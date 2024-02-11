«Тихие парни не побеждают». Дрэймонд Грин ответил на слова Юсуфа Нуркича

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал слова центрового команды «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича. Босниец заявил, что Грин ничему не научился.

«Если Нуркич хочет, чтобы я был таким же тихим на площадке, как он, то могу сказать, что этого никогда не произойдёт. Тихие парни не побеждают», — приводит слова Грина журналист Роб Перес в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Дрэймонд Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу Юсуфа Нуркича в матче, который состоялся 13 декабря 2023 года. Та встреча завершилась со счётом 119:116 в пользу «Финикса». Сегодня, 11 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» взял реванш — 113:112.