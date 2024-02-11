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«Тихие парни не побеждают». Дрэймонд Грин ответил на слова Юсуфа Нуркича

«Тихие парни не побеждают». Дрэймонд Грин ответил на слова Юсуфа Нуркича
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал слова центрового команды «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича. Босниец заявил, что Грин ничему не научился.

«Если Нуркич хочет, чтобы я был таким же тихим на площадке, как он, то могу сказать, что этого никогда не произойдёт. Тихие парни не побеждают», — приводит слова Грина журналист Роб Перес в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Дрэймонд Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу Юсуфа Нуркича в матче, который состоялся 13 декабря 2023 года. Та встреча завершилась со счётом 119:116 в пользу «Финикса». Сегодня, 11 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» взял реванш — 113:112.

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