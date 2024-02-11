Стефен Карри: Дрэймонд Грин залез в голову Юсуфа Нуркича

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на слова центрового команды «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича. Босниец заявил, что тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ничему не научился.

«Легко кидаться камнями, когда ты не понимаешь, о чём говоришь. Когда ты залез кому-то в голову, это видно. Дрэймонд у него в голове. Всё просто», — приводит слова Карри журналист Энтони Слейтер в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Дрэймонд Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу Юсуфа Нуркича в матче, который состоялся 13 декабря 2023 года. Та встреча завершилась со счётом 119:116 в пользу «Финикса». Сегодня, 11 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» взял реванш — 113:112.