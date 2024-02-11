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«Парма» сенсационно обыграла ЦСКА в первом матче второго этапа Единой лиги

«Парма» сенсационно обыграла ЦСКА в первом матче второго этапа Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы А. В этой игре встретились пермская «Парма» и ЦСКА. Матч прошёл в Перми. Хозяева одержали победу со счётом 84:80.

Это был стартовый матч для обеих команд на втором этапе.

Стоит отметить, что подопечные Евгения Пашутина выиграли первые три четверти, основной разрыв создав во второй десятиминутке (25:14). В заключительной части матча армейцы сумели практически вплотную приблизиться к сопернику, однако победа в итоге осталась за хозяевами.

Самым результативным игроком встречи стал Амат М'Бай — 18 очков. У пермяков наилучшую результативность продемонстрировал Айзея Риз, который записал в свой актив 17 очков.

Несмотря на поражение, армейцы занимают первое место в группе А, имея в своём активе 49 очков. «Парма» идёт пятой — 43.

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
84 : 80
ЦСКА
Москва
Парма: Риз - 17, Брайс - 16, Джонсон - 15, Соломон - 10, Платунов - 10, Ильницкий - 9, Халтурин - 3, Абдулбасиров - 2, Чебуркин - 2, Перевалов, Тучков, Егоров
ЦСКА: М'Бай - 18, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 13, Тримбл - 13, Джекири - 7, Карданахишвили - 5, Астапкович - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Антонов - 2, Михайловский, Курбанов
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