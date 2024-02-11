«Парма» сенсационно обыграла ЦСКА в первом матче второго этапа Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы А. В этой игре встретились пермская «Парма» и ЦСКА. Матч прошёл в Перми. Хозяева одержали победу со счётом 84:80.
Это был стартовый матч для обеих команд на втором этапе.
Стоит отметить, что подопечные Евгения Пашутина выиграли первые три четверти, основной разрыв создав во второй десятиминутке (25:14). В заключительной части матча армейцы сумели практически вплотную приблизиться к сопернику, однако победа в итоге осталась за хозяевами.
Самым результативным игроком встречи стал Амат М'Бай — 18 очков. У пермяков наилучшую результативность продемонстрировал Айзея Риз, который записал в свой актив 17 очков.
Несмотря на поражение, армейцы занимают первое место в группе А, имея в своём активе 49 очков. «Парма» идёт пятой — 43.
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