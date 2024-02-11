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Райкович объяснил поражение в матче с «Пармой»

Райкович объяснил поражение в матче с «Пармой»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой», (80:84).

«Сегодня «Парма» была готова к матчу гораздо лучше, были готовы жертвовать собой, защищаться и попадать важные броски. В некоторых частях первой и заключительной четвертей мы выглядели так, как хотели. Вернулись в игру, которая была уже фактически проигранной, но нам не хватило немного сил, чтобы добиться победы. Сейчас у нас есть длительный период на то, чтобы реорганизоваться и стать лучше», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Амат М'Бай — 18 очков. У пермяков наилучшую результативность продемонстрировал Айзея Риз, который записал в свой актив 17 очков.

Несмотря на поражение, армейцы занимают первое место в группе А, имея в своём активе 49 очков. «Парма» идёт пятой — 43.

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