«Это моя цель». Пол Джордж намерен продлить контракт с «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж дал комментарий по поводу возможного продления контракта с командой.

«Это моя цель», — приводит слова Джорджа Clutch Points.

Напомним, действующий контракт 33-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2023/24 с опцией игрока на сезон-2024/2025.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 22,5 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,6 передачи.

«Клипперс» в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 35 побед и 16 поражений. Первым идёт «Миннесота Тимбервулвз» — 36 побед, 16 поражений.