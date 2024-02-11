Центровой «Зенита»: лучшая игра придет к нам в матчах плей-офф

Центровой «Зенита» Боян Дублевич дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (106:67).

«Никогда не оцениваю себя отдельно от команды. Что касается нашей победы, то нам было важно начать второй этап регулярного сезона с победы. Особенно при своих болельщиках. Нам противостояла очень сильная команда, которая до этого дважды обыграла нас в чемпионате. Так что тот факт, что мы выиграли с разницей почти в 40 очков, не может не радовать. Что касается лучшей игры, то надеюсь, что она придет к нам в матчах плей-офф», — приводит слова Дублевича «Спорт-Экспресс».

Самым результативным игроком матча стал защитник санкт-петербургской команды Кайл Курич, набравший 24 очка. «Зенит» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. «Локомотив-Кубань» располагается на третьей позиции.