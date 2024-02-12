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Стивен Эй Смит предсказал финалистов Восточной конференции НБА

Стивен Эй Смит предсказал финалистов Восточной конференции НБА
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Известный североамериканский журналист и аналитик Стивен Эй Смит высказал мнение, что в финал Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона пробьются «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс».

«В финале конференции сыграют «Бостон» и «Нью-Йорк Никс». «Милуоки» проиграет. «Кливленд» потерпит неудачу. «Майами» потерпит неудачу. Таково моё мнение. «Нью-Йорк Никс» встретится с «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции», — сказал Эй Смит в программе NBA Countdown.

Отметим, что в настоящий момент «Бостон» является лидером Восточной конференции, имея на счету 41 победу при 12 поражениях, а «Нью-Йорк» занимает четвёртое место (33 победы – 20 поражений).

Ранее Эй Смит обратился к Леброну Джеймсу.

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