«Почему бы тебе не следить за своим языком?» Эй Смит обратился к Леброну Джеймсу

Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит ответил на жёсткие слова в адрес СМИ от лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

На днях Леброн раскритиковал прессу, которая обвиняла центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в том, что тот намеренно пропускает матчи с сильными командами. Позже стало известно, что у Эмбиида серьёзные проблемы с коленом, ему предстоит перенести операцию.

«Где все те СМИ, телеведущие с их экспертными мнениями, которые так много говорили о Джоэле Эмбииде, что он пропустил те матчи, хотя он знал, с чем имеет дело. Теперь он выбыл из-за этого с травмой. Ни один человек не выступил на телевидении или в своём глупом подкасте и не извинился перед ним! Никакой ответственности», — написал Леброн в своих социальных сетях.

Эй Смит отреагировал на слова Джеймса в своём подкасте.

«Во-первых, никто не называл твой подкаст тупым. Почему бы тебе не следить за своим языком? Во-вторых, Леброн, почему ты врёшь? Кто ставил под сомнение травму Эмбиида? Он неоднократно получал повреждения на протяжении всей своей карьеры. У него проблемы с коленями всю карьеру. Мы все знаем, что у него есть история травм.

Были люди, которые говорили: «Ты не играл в Денвере, но каким-то образом ты был на площадке против «Голден Стэйт», когда Куминга упал на твоё левое колено». Они аргументировали это тем, что если ты мог сыграть в Сан-Франциско против «Уорриорз», то мог бы сыграть парой дней раньше против действующих чемпионов НБА «Наггетс» с Николой Йокичем, а Эмбиида не видно на паркете в Денвере с 2019 года.

Никто не ставил под сомнение правдивость полученной им травмы. Все говорили о том, что этой травмы у него не было, пока на него не упал Куминга во время игры с «Уорриорз». До этого он тренировался в Денвере, пока врачи не запретили ему выходить на паркет. Ты и сам, Леброн Джеймс, сыграл недавно в Нью-Йорке, но каким-то образом, 48 часами ранее, пропустил матч в Бостоне. Вот о чём мы говорим», – заявил журналист.