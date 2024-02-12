Президент «Партизана» обозначил позицию по дальнейшему сотрудничеству с Желько Обрадовичем

Президент белградского «Партизана» Остоя Михайлович выразил желание продолжить сотрудничество с главным тренером команды Желько Обрадовичем.

«Совершенно глупо говорить о значимости Желько Обрадовича. Это самый титулованный баскетбольный тренер. Мы обсуждаем возможность продолжения сотрудничества. Наше желание – работать вместе и дальше. Не вижу причин, почему мы должны смотреть на это иначе», — приводит слова Михайловича Basket News со ссылкой на его выступлении на канале TV Prva.

«Партизан» обыграл «Жальгирис» в Евролиге:

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В настоящий момент «Партизан» занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги. Команда одержала 12 побед и потерпела 14 поражений.