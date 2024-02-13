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36 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Денвер»

36 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Денвер»
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Сегодня, 13 февраля, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс». Хозяева победили со счётом 112:95.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 36 очков, 18 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 18 очками, тремя подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Бобби Потис (13).

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 29 очков, 12 подборов и восемь передач. Форвард Аарон Гордон отметился 14 очками, семью подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 95
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лиллард - 18, Портис - 13, Бисли - 9, Лопес - 9, Грин - 9, Беверли - 5, Коннотон - 5, Боучэмп - 3, Джексон - 3, Краудер - 2, Ливингстон, Вашингтон Мл., Адетокунбо
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 14, Портер - 11, Браун - 7, Джексон - 7, Гиллеспи - 6, Уотсон - 5, Холидэй - 5, Маррей - 3, Строутер - 2, Ки - 2, Ннаджи - 2, Колдуэлл-Поуп - 1, Джордан - 1, Хафф
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