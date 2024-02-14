Названы две команды НБА, которые могут подписать Демаркуса Казинса в ближайшее время

«Голден Стэйт Уорриорз» рассматривают возможность подписать центрового Демаркуса Казинса, который выступает в данный момент на Тайване, сообщает инсайдер Монте Пул.

С весны 2023 года Казинс выступает за пределами США. Сначала он отправился в команду из Пуэрто-Рико, а затем перешёл в клуб с Тайваня. В последний раз Демаркус был подписан с командой НБА в сезоне-2021/2022, когда играл в «Денвер Наггетс».

В январе 2023 центровой проходил просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс», но калифорнийский клуб отказался подписывать игрока. Тем не менее «озёрники» считаются вторым главным претендентом на приобретение Казинса.

Демаркус четырежды выступал на Матче всех звёзд (2015-2019) и является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной США.