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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Майами»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Майами»
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Сегодня, 14 февраля, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Гости победили со счётом 123:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Никола Йович. На его счету 24 очка, семь подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Данкан Робинсон отметился 23 очками, тремя подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл. Он набрал 23 очка, совершил 11 подборов и отдал восемь передач. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 16 очками, двумя подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
97 : 123
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Лиллард - 16, Бисли - 16, Портис - 16, Боучэмп - 8, Лопес - 7, Грин - 4, Беверли - 3, Адетокунбо - 2, Краудер - 2, Ливингстон, Вашингтон Мл., Коннотон, Джексон
Майами Хит: Йович - 24, Робинсон - 23, Хироу - 19, Лав - 19, Адебайо - 16, Жакез-мл. - 12, Кэйн - 2, Мартин - 2, Суидер - 2, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Уильямс, Брайант
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