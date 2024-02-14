Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Майами»

Сегодня, 14 февраля, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Гости победили со счётом 123:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Никола Йович. На его счету 24 очка, семь подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Данкан Робинсон отметился 23 очками, тремя подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл. Он набрал 23 очка, совершил 11 подборов и отдал восемь передач. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 16 очками, двумя подборами и пятью передачами.