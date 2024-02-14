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«Милан» объявил, что Билли Бэрон выбыл на неопределённый срок из-за травмы

«Милан» объявил, что Билли Бэрон выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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Итальянский баскетбольный клуб «Олимпия Милан» сегодня, 14 февраля, объявил, что американский защитник Билли Бэрон выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

Напомним, в январе стало известно, что у Бэрона проблемы с локтем. В настоящий момент игрок проходит курс реабилитации.

Билли Бэрону 33 года. Американец начал профессиональную карьеру в 2014 году и дебютный сезон провёл за литовский «Ритас», после чего выступал за ряд евразийских клубов, в число которых вошли сербская «Црвена Звезда» и российский «Зенит». В рамках Единой лиги ВТБ Бэрон становился лучшим шестым игроком по итогам сезона-2021/2022, а также несколько раз признавался MVP месяца.

Ранее стало известно, что в Евролиге может появиться команда из ОАЭ.

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Источник: команда из Дубая появится в Евролиге уже со следующего сезона
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