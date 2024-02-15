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Дрэймонд Грин подразнил Пола Джорджа во время потасовки

Дрэймонд Грин подразнил Пола Джорджа во время потасовки
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время потасовки в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (125:130) подразнил игрока соперников Пола Джорджа, показав ему четыре пальца.

Тем самым Грин намекнул Джорджу на отсутствие чемпионских перстней. У самого Грина их четыре.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Ситуация произошла в начале четвёртой четверти. Примечательно, что к тому моменту «Уорриорз» лидировали в счёте с разницей в девять очков, однако после этого «Клипперс» перевернули ход игры и одержали победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 41 очко при четырёх подборах и пяти результативных передачах. Это поражение оборвало успешную серию «Уорриорз» из пяти побед в регулярном чемпионате.

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