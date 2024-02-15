Энтони Дэвис и Руи Хатимура повторили достижение Коби и Шака 2003 года

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Руи Хатимура в гостевом матче с «Ютой Джаз» повторили достижение другого дуэта «озёрников», который смог набрать в одной игре по 35+ очков каждый. Ранее в 2003-м такого добились Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Эта игра прошла сегодня ночью. Победу со счётом 138:122 одержал «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лейкерс» проводили эту встречу без травмированного Леброна Джеймса. Самым результативным игроком в матче стал Энтони Дэвис, набравший 37 очков. Руи Хатимура добавил ещё 36.

Эта победа стала для «Лос-Анджелес Лейкерс» третьей подряд. Следующий матч команда проведёт дома 23 февраля против «Голден Стэйт Уорриорз». «Юта Джаз», напротив, потерпела третье кряду поражение.