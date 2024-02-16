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Егор Дёмин набрал 26 очков в составе молодёжки «Реала»

Егор Дёмин набрал 26 очков в составе молодёжки «Реала»
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Российский защитник мадридского «Реала» Егор Дёмин, выступающий за команду U18, набрал 26 очков в матче четвёртого испанского дивизиона. В этой встрече Егор провёл на площадке 31 минуту и, помимо 26 очков, совершил 10 подборов, отдал пять результативных передач и сделал три перехвата.

Кроме того, отметим, что участие в матче принимал ещё один россиянин – Даниил Столбецкий. За 12 минут на паркете он набрал два очка, сделал один подбор и отдал две результативные передачи.

Осенью 2023 года портал nbadraftroom опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года, где Дёмин расположился на 38-й строчке списка. Ранее в издании ESPN также включили Дёмина в число лучших иностранных претендентов на драфт НБА — 2024.

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