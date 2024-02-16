«Можно было обидеться или выйти и ответить». Томпсон — о том, что начал игру на скамейке

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о том, что начал матч с «Ютой Джаз» на скамейке запасных.

«Этим утром я и Стив хорошо поговорили об этом, и знаете, есть два варианта – обидеться или выйти и ответить. Думаю, сегодня вечером я очень хорошо сделал последнее. Что ещё более важно, я понял, что у меня будет много игрового времени. Просто когда думаешь о выходе со скамейки запасных, нужно дать волю своему эго.

Я думал о Ману Джинобили. У этого парня четыре перстня и золотая олимпийская медаль. Всю свою карьеру он выходил со скамейки запасных, и я не думаю, что кто-то оспаривает его величие. Он один из величайших.

После предыдущей игры я сорвался на ассистентов тренера. Я извинился перед ними, и думаю, что это ослабило моё напряжение и позволило мне быть самим собой», — цитирует Томпсона аккаунт NBA Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

В игре против «Юты» Томпсон набрал 35 очков, став самым результативным игроком «Уорриорз».