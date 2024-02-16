«С такой игрой их выбьют в первом раунде». Шакил О'Нил — о «Милуоки Бакс»

После поражения от «Мемфис Гриззлиз» со счётом 113–110 Шакил О'Нил предсказал «Милуоки Бакс» вылет из борьбы за титул уже после первого раунда плей-офф.

«Бакс» должны понимать, что из-за Янниса и Дэмьена соперники будут играть против них с удвоенным рвением. Но забудьте обо всём этом, вы просто должны выйти и разгромить эту команду. Но у них были проблемы с защитой, никаких своевременных остановок, никаких рывков. На бумаге это чемпионская команда, но, судя по тому, как они играют сейчас, их выбьют уже в первом раунде плей-офф», — заявил Шакил О'Нил в эфире программы «Внутри НБА».

Самым результативным игроком матча с «Мемфис Гриззлиз» стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Он набрал 35 очков и 12 подборов. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отметился 24 очками и семью результативными передачами.