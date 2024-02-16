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«Будь осторожен». Эй Смит предупредил Дрэймонда Грина

«Будь осторожен». Эй Смит предупредил Дрэймонда Грина
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Известный североамериканский журналист и аналитик Стивен Эй Смит оставил дружеское послание тяжёлому форварду клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину. Напомним, Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, а после отбытия наказания продолжил конфронтацию с ним.

«Я это скажу, потому что я большой фанат Дрэймонда. Я хочу, чтобы он был осторожен. Ты можешь и дальше вести борьбу, сражаться, но в то же время будь очень осторожен. Потому что в ту секунду, когда случится ещё какая-либо оплошность, молот опустится», — сказал Эй Смит в эфире NBA Countdown.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

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