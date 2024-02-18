Энтони Эдвардс назвал себя лучшим игроком НБА на данный момент

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что считает себя лучшим игроком НБА на данный момент.

«Кто сейчас лучший игрок в лиге на данный момент? Я», – цитирует Эдвардса репортёр издания The Athletic Джон Кравчински на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Энтони Эдвардс в нынешнем сезоне регулярного чемпионата набирает в среднем 26,3 очка, 5,2 подбора и 5,3 передачи за игру. Он входит в топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN.

Эдвардс примет участие в Матче всех звёзд второй год подряд. Звёздный уик-энд – 2024 пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус». Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус».