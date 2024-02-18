Джоэл Эмбиид: я знатный хейтер, но говорю серьёзно — я мог бы выиграть этот конкурс данков

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал конкурс данков, состоявшийся сегодня в рамках звёздного уикенда НБА.

«Я профессиональный хейтер, но говорю без хейта – с таким уровнем выступлений и я мог бы выиграть этот конкурс. Не уверен только, выдержали бы это мои колени», — приводит слова Эмбиида NBA Buzz на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Конкурс данков в этом году выиграл игрок G-лиги Мэк Маккланг, он сделал это во второй раз подряд. В финальном раунде Мэк победил Джейлена Брауна. На более ранней стадии из конкурса выбыли Хайме Хакес и Джейкоб Топпин. Сам Джоэл Эмбиид должен был принять участие в Матче всех звёзд, но пропускает его из-за травмы. Вместо него в стартовой пятёрке команды Востока выйдет Бэм Адебайо.