Бэм Адебайо назвал лучшего оборонительного игрока в НБА

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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказал мнение о том, что бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис является лучшим оборонительным игроком Лиги.

«Энтони Дэвис. Сколько бросков за игру он блокирует? Я имею в виду, что это решающий фактор», — приводит слова Адебайо Fadeaway World.

Дэвис в нынешнем сезоне принял участие в 52 играх. В среднем за игру он совершает 2,5 блок-шота и 1,1 перехвата.

В настоящий момент после 56 игр «Лейкерс» занимают девятое место в зачёте Западной конференции НБА. Возглавляет таблицу «Миннесота Тимбервулвз». В своём последнем матче, состоявшемся 15 февраля, «озёрники» обыграли со счётом 138:122 «Юту Джаз». Эта победа стала для «Лос-Анджелес Лейкерс» третьей подряд. Следующий матч команда проведёт дома 23 февраля против «Голден Стэйт Уорриорз».