Джейсон Тейтум впервые встретился с легендой «Бостона» Ларри Бёрдом

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум перед началом Матча всех звёзд НБА рассказал о том, что он впервые встретился с легендарным Ларри Бёрдом.

«Не буду врать, сегодня я впервые встретил Ларри Бёрда. Я никогда в жизни его не встречал. Я встретился с ним и был взволнован, но сейчас я нахожусь в предвкушении игры», — сказал Тейтум перед началом матча.

Бёрд всю карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за «Бостон» (1979—1992). Тейтум начал профессиональную карьеру в «Селтикс» в 2017 году и с тех пор выступает только за «кельтов». За это время он помог «Бостону» четыре раза выйти в финал Восточной конференции и один раз — в финал НБА 2022 года. Тейтум трижды входил в состав команд Матча всех звёзд.