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Чарания рассказал о сохранившемся интересе к Бронни Джеймсу со стороны клубов НБА

Чарания рассказал о сохранившемся интересе к Бронни Джеймсу со стороны клубов НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания назвал клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые продолжают проявлять интерес к сыну лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна ДжеймсаБронни Джеймсу.

«Скауты «Лейкерс», «Майами» и «Торонто» просматривали его. Да множество команд следит за Бронни Джеймсом. Вопрос заключается лишь в том, останется ли Бронни на второй год [в университете] или же выставит свою кандидатуру на драфт НБА», — заявил Чарания в эфире шоу The Pat McAfee Show.

Отметим, что 19-летний Бронни Джеймс представляет Университет Южной Калифорнии (USC). В нынешнем сезоне NCAA Джеймс принял участие в 18 матчах, в которых набирает в среднем 5,7 очка, 2,9 подбора и 2,6 результативной передачи. Бронни реализует броски с игры с процентом 36,5.

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