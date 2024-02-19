Чарания рассказал о сохранившемся интересе к Бронни Джеймсу со стороны клубов НБА

Североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания назвал клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые продолжают проявлять интерес к сыну лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни Джеймсу.

«Скауты «Лейкерс», «Майами» и «Торонто» просматривали его. Да множество команд следит за Бронни Джеймсом. Вопрос заключается лишь в том, останется ли Бронни на второй год [в университете] или же выставит свою кандидатуру на драфт НБА», — заявил Чарания в эфире шоу The Pat McAfee Show.

Отметим, что 19-летний Бронни Джеймс представляет Университет Южной Калифорнии (USC). В нынешнем сезоне NCAA Джеймс принял участие в 18 матчах, в которых набирает в среднем 5,7 очка, 2,9 подбора и 2,6 результативной передачи. Бронни реализует броски с игры с процентом 36,5.