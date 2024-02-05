Сына Леброна не хотят видеть в НБА. Теперь его спасёт только влияние Короля

Юный 19-летний парень по имени Бронни Джеймс является старшим сыном одного из величайших баскетболистов в истории НБА Леброна Джеймса. Бронни — один из самых популярных баскетболистов в студенческой лиге США NCAA, он выступает в ней в составе Университета Южной Калифорнии (USC). Но, несмотря на свой, грубо говоря, уникальный статус, Джеймс-младший вовсе пропал из поля зрения скаутов, которые следят за НБА. При этом полностью выпал и из списка претендентов на попадание в число 60 игроков, которых выберут на драфте 2024 года. Как проходит карьера Бронни в колледже и почему он может не попасть в НБА? Разбираемся.

На самом деле, большинство экспертов и аналитиков сходится во мнении, что Бронни — лишь бледная тень своего знаменитого отца. Это видно невооруженным взглядом: как по удручающей статистике 19-летнего баскетболиста в NCAA, так и в целом по игре. Сейчас же ESPN вообще не котирует Бронни как игрока, претендующего на выбор на драфте 2024 года. Хотя буквально в феврале 2023-го, то есть год назад, Джеймс-младший котировался в районе 10-го пика.

Статистика Бронни Джеймса в NCAA за 14 игр Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Несмотря на удручающие перспективы Бронни на попадание в НБА, у него есть немало положительных черт в игре, которые выделяют практически все эксперты. Речь о высоком баскетбольном IQ и чувстве игры. Также многие отмечают хороший атлетизм и страсть. Но, исходя из того, что его больше не котируют как одного из претендентов на приход в НБА, следовательно, минусы перевешивают плюсы. И их зацепим, конечно же.

Главный минус, который отмечают практически все эксперты, — рост. Если его отца практически создали в игре NBA 2K как идеального лёгкого форварда с 206 см, то Бронни намного ниже — 195 см. Ещё одним немаловажным фактором, который повлиял на котировки Бронни, является недавний инцидент. На одной из тренировок с университетской командой у Бронни Джеймса остановилось сердце. Медицинский персонал Университета Южной Калифорнии своевременно оказал нужную помощь сыну легенды НБА, благодаря чему удалось избежать каких-либо негативных последствий. Но Бронни всё равно решили поберечь после такого неожиданного случая, из-за чего он долгое время не выступал за USC в NCAA.

Видео можно посмотреть на канале Secondroundpick в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Главными преимуществами Бронни на предстоящем драфте являются его имя и заявления именитого отца. Леброн ранее сообщил, что хочет провести последний год в НБА в одной команде со своим сыном. При этом последует за ним в любой клуб лиги, который решит его выбрать. Так что у многих команд ассоциации появились надежды заполучить себе в состав Леброна Джеймса, который в перспективе планирует завершить карьеру в их клубе! «Это подарок судьбы», — могут подумать во фронт-офисах различных команд. Всего лишь нужно потратить один пик на драфте 2024 года. Но пока ситуация для Бронни с приходом в НБА выглядит совсем не радужно на фоне последних новостей.

Сезон-2023/2024 подходит к своему логическому завершению, а уже летом мы увидим счастливый или не очень финал эпопеи с первым в истории лиги случаем, когда отец сможет сыграть со своим сыном в НБА. С маркетинговой точки зрения выбрать Джеймса-младшего — это логичный ход для условного «Детройта», о котором ничего не слышно. Или, может быть, в «Оклахоме» не поскупятся, учитывая их огромное количество драфт-пиков на ближайшие годы?