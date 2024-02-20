«Они очень смешные». Дэвис рассказал, какое впечатление произвели Дончич и Йокич

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, какое впечатление на него произвели звёздные игроки Лука Дончич и Никола Йокич после Матча всех звёзд НБА. Напомним, все трое выступали за команду Запада.

«Лука Дончич и Никола Йокич. Эти парни — комедия. Они действительно очень смешные. Приятно быть по другую сторону от всех тех спектаклей, которые они устраивают», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Напомним, 19 февраля состоялся Матч всех звёзд НБА, где встретились между собой команды Востока и Запада. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

Самым результативным игроком матча стал центровой Запада Карл-Энтони Таунс. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.