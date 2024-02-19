«Дончич ужасен, хуже меня». Йокич — об игре Луки на Матче звёзд НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в шутливой форме порассуждал над игрой разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лука [Дончич] ужасен. Он был очень плох в этом матче. Даже хуже меня, 100%», — сказал Никола Йокич после Матча звёзд НБА.

Напомним, Матч всех звёзд НБА завершился победой команды Восточной конференции над Западной со счётом 211:186.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты Тимбервулз» Карл-Энтони Таунс, выступавший за команду Запада. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи. Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.