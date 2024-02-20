Стало известно, когда может вернуться в строй Каспер Уэйр

Американский разыгрывающий ЦСКА, лидер московской команды Каспер Уэйр успешно перенёс операцию на стопе. После этого команда сделала заявление по поводу сроков возвращения баскетболиста.

«В московской GMS Clinic баскетболисту проведён металлоостеосинтез на одной из костей правой стопы. Ориентировочный срок восстановления игрока – шесть недель. Время возвращения Уэйра в строй может быть скорректировано по результатам промежуточных обследований», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

В нынешнем сезоне Каспер Уэйр принял участие в 26 матчах за армейцев, набирая в среднем за игру 13,9 очка, совершая 1,5 подбора и отдавая 4,1 результативной передачи. Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоялся 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.