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Джейсон Тейтум: я лучший игрок НБА прямо сейчас

Джейсон Тейтум: я лучший игрок НБА прямо сейчас
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25-летний форвард команды «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум считает себя лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кто лучший игрок НБА прямо сейчас? Я. Очень уважаю многих ребят в лиге — Янниса Адетокунбо, Йокича, Эмбиида. Но я действительно верю, что каждый раз, когда выхожу на паркет, я лучший игрок», — сказал Тейтум в эфире ESPN.

В нынешнем сезоне НБА Джейсон Тейтум принял участие в 52 матчах за «Бостон Селтикс», в среднем за игру набирая 27,1 очка, совершая 8,6 подбора и отдавая 4,8 результативной передачи.

Форвард является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА. В прошлом году он стал самым ценным игроком этого спортивного мероприятия. Джейсон Тейтум выступает за «Бостон Селтикс» с 2017 года.

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