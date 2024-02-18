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Шансы Бостон Селтикс на чемпионство в НБА 2024: перспектива, оценка и давление

«Бостон» — готовый чемпион или проклятый клуб? В следующем сезоне вы не узнаете «кельтов»
Никита Бирюков
Шансы «Бостон Селтикс» на чемпионство в НБА 2024
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Давление на «Селтикс» — самое что ни на есть максимальное!

Один из самых известных баскетбольных клубов в мире «Бостон Селтикс» в нынешнем сезоне является одним из главных фаворитов на чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Однако некоторые эксперты уверяют, что у «кельтов» должны возникнуть трудности с сохранением своего состава в нынешнем виде уже в следующем сезоне. Так ли это на самом деле? Сумеет ли «Бостон» выиграть титул в предстоящем плей-офф? Рассуждаем на «Чемпионате».

Нынешняя ситуация в «Бостоне»

«Бостон Селтикс», сезон-2023/2024

«Бостон Селтикс», сезон-2023/2024

Фото: Maddie Schroeder/Getty Images

Недавно завершился период, когда клубы НБА могли менять игроков по ходу сезона. «Бостон» за весь регулярный чемпионат оформил лишь один обмен, заполучив Ксавьера Тиллмана из «Мемфис Гриззлиз» в обмен на два пика второго раунда. «Кельты» полностью рассчитывают на своих главных звёзд. При этом в минувшее межсезонье клубу удалось заполучить Джру Холидэя и Кристапса Порзингиса — невероятно сильных игроков, которые уже помогли «Селтикс» стать лучшей командой в Восточной конференции.

Перед паузой на Матч всех звёзд НБА «Бостон» не только лидирует на Востоке, но и возглавляет турнирную таблицу всей НБА по результатам. «Кельты» имеют показатель в 43 победы при 12 поражениях. При этом на домашнем паркете уступили лишь трижды в 29 играх. Просто великолепные цифры. Клуб из Массачусетса обладает очень сбалансированным составом, который умеет играть как в атаке, так и в защите. «Бостон» — топ-5 команда НБА по нападению (забрасывает 120,7 очка в среднем) и по обороне (пропускает 110,6 очка в среднем). «Кельты» — лучшие по разнице заброшенных и пропущенных очков в НБА — «+10,1», у второй «Миннесоты» на порядок меньше значения — «+7,2».

Ожидания и дальнейшие трудности в НБА

Джо Маззулла, сезон-2023/2024

Джо Маззулла, сезон-2023/2024

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мы разобрались в том, что сейчас у «Бостона» дела идут лучше некуда и клуб сильнее некоторых в разы. Но что же не так? А дело в том, что в составе слишком много звёзд, каждая из которых желает получать игровое время и побольше денег на банковский счёт. Если со временем пока ещё справляются в клубе, то с деньгами будут проблемы. «Селтикс» на данный момент имеют почти самую забитую платёжную ведомость в Восточной конференции (вторую), уступая лишь «Милуоки Бакс».

«Кельты» уже превышают лимит налогового порога и платят лиге $ 38 млн, а ведь в следующем сезоне вступит в силу новый контракт Джейлена Брауна, у которого зарплата вырастет с $ 31,8 млн до $ 49,4 млн. При этом у каждого игрока вырастет жалованье, за исключением Порзингиса и Хорфорда. Тем самым налог на роскошь ещё сильнее вырастет, и «Бостону» придётся выбирать между тем, чтобы платить лиге бешеные деньги или решать вопрос со своим составом, напичканным поголовно звёздами.

Некоторые говорящие головы в НБА утверждают, что «Бостону» будет непросто сохранить Тейтума, Брауна, Порзингиса, Холидэя и Уайта вместе, даже если они выиграют долгожданное для «кельтов» чемпионство. Один из неназванных генеральных менеджеров Восточной конференции заявил, что им придётся выяснить, кем можно пожертвовать, а кем — нет. Добавив к этому: «Бостону нужно принимать решения». Слова данного господина выглядят логичными, но нужно дождаться плей-офф, который расставит всё на свои места.

Стоит ли «Бостону» обменивать Джейлена Брауна?

Джейлен Браун, сезон-2023/2024

Джейлен Браун, сезон-2023/2024

Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Пока дать ответ на этот вопрос слишком сложно, но мы попытаемся. Браун проводит свой восьмой сезон в НБА. Игрок зарекомендовал себя как отличный исполнитель на обеих сторонах площадки. Но у него есть и свои минусы: не лучшие навыки в работе с мячом нерабочей рукой, принятие решений, частые потери мяча, стрессоустойчивость. Тем самым встаёт логичным вопрос, а стоит ли вообще держать в составе баскетболиста с самым большим контрактом в НБА, который при этом обладает такими минусами? К примеру, Джейсон Тейтум пришёл в лигу на год позже, однако уже отобрал бразды правления «Бостоном» в свои руки.

Браун — отличный игрок, но роль второй скрипки в «Селтикс» понемногу уже отходит Порзингису, который просто шикарно себя зарекомендовал в нынешнем сезоне. При этом всё лучше себя проявляет Деррик Уайт, способный если уж не полностью заменить Джейлена, то как минимум быть не в несколько раз хуже, а в некоторых аспектах игры, вероятно, даже лучше. В свою очередь, Уайт в следующем сезоне будет получать $ 19,5 млн, а Браун — $ 49,7 млн. Так что если у «Бостона» не получится в предстоящем плей-офф добиться желаемого результата, а для «Селтикс» только чемпионство — желаемый результат с их составом, то всех нас может ждать яркое межсезонье.

Повышенное давление на «Бостон»

Джейсон Тейтум, сезон-2023/2024

Джейсон Тейтум, сезон-2023/2024

Фото: Brian Fluharty/Getty Images

В нынешних реалиях на плечи игроков и руководящего состава «Бостона» легло огромное давление. В связи с тем, что все ждут от команды лишь одного — кубка. Недавно появилась информация о том, что клуб в сезоне-2023/2024 сопровождает съёмочная бригада. О выступлении «Бостона» в этом сезоне планируется сделать сериал наподобие «Последнего танца». Об этом сообщил Вик Грусбек — владелец «Селтикс».

Все понимают, насколько впечатляющий состав собрал генеральный менеджер Брэд Стивенс, с которым, вероятно, невозможно проиграть. Но история знает много примеров суперкоманд, терпевших поражения от совершенно разных соперников. «Бостон» не становился чемпионом с 2008 года. Прошло уже 16 лет. Настал тот самый момент? Сейчас для этого есть наилучшие шансы, иначе потом может быть намного труднее.

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