«Пари НН» анонсировал подписание нового игрока

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» анонсировал подписание нового игрока в команде.

«Вчера в «Мещерском» был замечен новый игрок», — гласит подпись пресс-службы в социальных сетях.

Напомним, на днях «Пари Нижний Новгород» встречался с московской «Руной» в рамках 1/4 финала Кубка России. Встреча прошла на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Хозяева одержали победу со счётом 93:65.

По сумме двух матчей (первое противостояние завершилось в пользу «Пари НН» со счётом 88:79) нижегородцы вышли в «Финал четырёх», где встретятся ещё с одним московским коллективом — МБА. В другом полуфинале санкт-петербургский «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралмашем». «Финал четырёх» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 17 марта.