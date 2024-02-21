Рейтинг Матча всех звёзд значительно вырос в сравнении с прошлым годом

Рейтинг Матча всех звёзд НБА значительно вырос в сравнении с прошлым годом, сообщает frontofficesports. После рекордно низких зрительских показателей прошлого года количество просмотров увеличилось на 14% — 5,5 млн зрителей. Также на 20% увеличилось количество уникальных зрителей — 11,6 млн.

Матч всех звёзд 2023 года транслировался всего по двум каналам, TNT и TBS, и собрал 4,6 млн зрителей. В этом году матч транслировался по тем же двум каналам, но имел несколько альтернативных трансляций на TruTV, B/R Sports и был доступен для просмотра на Max.

Дополнительные трансляции, вероятно, способствовали росту зрительской аудитории. Напомним, в этом году Матч всех звёзд НБА завершился победой команды Восточной конференции над Западной со счётом 211:186.