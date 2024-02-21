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Лукич назвал самых неудобных соперников для Нижнего Новгорода

Лукич назвал самых неудобных соперников для Нижнего Новгорода
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Главный тренер баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич назвал команды, против которых сложнее всего играть.

«Проще всего нам было играть против топовых клубов. Если называть неудобных, неприятных для нас соперников, то это МБА и «Уралмаш». И я знаю, из-за чего это так. Надо чётко и ясно довести до игроков причины неудач. Надеюсь, они смогут принять эту информацию. Если они её правильно воспримут, то мы сможем скорректировать наше турнирное положение», — приводит слова Зорана Лукича «Матч ТВ».

Напомним, 13 февраля «Пари НН» дома уступил МБА в матче Единой лиги ВТБ, а с «Уралмашем» нижегородцы встретятся уже в предстоящем туре Единой лиги, он пройдёт в пятницу, 1 марта, в Екатеринбурге. Прошлую игру «Пари Нижний Новгород» проиграл со счетом 67:84.

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