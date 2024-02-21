Лукич назвал имя желаемого преемника в случае своего ухода из «НН»

Главный тренер баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич назвал имя специалиста, который в будущем мог бы занять его пост.

«Не так много тренеров могут похвастаться такой длительной работой в одном клубе и такой поддержкой со стороны команды, как у меня в «Нижнем Новгороде». Но, кроме игроков, должны расти и тренеры, поэтому я поддерживаю молодого нижегородского специалиста Сергея Козина.

Моя мечта – чтобы «Нижний Новгород» получил качественного специалиста, это будет лучшей поддержкой, которую я смогу оказать клубу. Но как Козин получит свой опыт, если Зоран Лукич останется ещё на 20 лет (смеётся)? Не хочу никого обидеть этим размышлением, для меня главное – не когда уйду я, а когда Козин сможет встать на моё место.

Вы можете вспомнить какого-то нижегородского тренера? Пора бы уже такому появиться. Не хочу, чтобы Сергей долгие годы сидел за мной. Так что моё личное задание – чтобы мой коллега добился успеха и стал главным тренером нашей команды», — приводит слова Зорана Лукича «Матч ТВ».

39-летний Сергей Козин работает в «Пари Нижний Новгород» с 2013 года, а с 2021-го входит в тренерский штаб сборной России под руководством Зорана Лукича. В конце марта и начале апреля 2022 года Козин исполнял обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» ввиду отсутствия Зорана Лукича из-за коронавирусной инфекции.