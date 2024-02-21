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Лукич рассказал, почему в 2023 году сорвался матч Россия — Сербия

Лукич рассказал, почему в 2023 году сорвался матч Россия — Сербия
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич объяснил, почему в прошлом году сорвался матч Россия — Сербия.

«В феврале 2023-го мы уже хотели сыграть в наш первый выезд в Сербию. Я разговаривал с тренером сборной Сербии Пешичем, но вы наверняка догадываетесь, почему наш матч тогда не состоялся…

Да, вмешалась третья сторона. Сверху начали давить. Поэтому нужно подождать некоторое время, когда ситуация станет более чёткой и ясной. Я больше чем уверен, что мы проведём матч со сборной Сербии.

Я могу хоть завтра поговорить со Светиславом Пешичем, и он будет согласен сыграть уже на следующей неделе, но есть те, кто будут против. Я понимаю и Сербию в этой ситуации, они могут получить за это наказание, зачем им это?» — приводит слова Зорана Лукича «Матч ТВ».

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