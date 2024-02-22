Маккланг назвал звёздного игрока «Лейкерс», который выиграл бы у него конкурс данков

Защитник фарм-клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик», двукратный чемпион конкурса по броскам сверху Мэк Маккланг заявил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс смог бы победить его в слэм-данк контесте.

«О да, он настоящий мужик. Не знаю, смог бы я выйти против него. Он, скорее всего, расправился бы со мной», — заявил Маккланг каналу TMZSports в YouTube.

Отметим, что 18 февраля, прошёл конкурсный день в рамках звёздного уикенда НБА, в котором победу по броскам сверху одержал представитель Лиги развития НБА Маккланг. В финале защитник обыграл атакующего защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

Примечательно, что Маккланг в НБА в общей сложности принял участие в четырёх встречах, в которых набирал в среднем 8,3 очка, 3,3 подбора и 2,5 результативной передачи. Защитник не был выбран на драфте 2021 года.