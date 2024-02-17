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Звёздный уикенд НБА 2024 года — онлайн-трансляция 18 февраля: конкурс мастерства, трёхочковые, слэм-данки, Стефен Карри

Только самое интересное! Конкурсный день звёздного уикенда НБА — LIVE
Андрей Антсон
Конкурсный день звёздного уикенда НБА — LIVE
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Возможно, всё внимание будет приковано к противостоянию Стефена Карри и Сабрины Ионеску.

Звёздный уикенд — одно из главных развлекательных событий сезона в НБА. Он ежегодно проходит в феврале, в середине регулярного чемпионата, и состоит из нескольких шоу-матчей, а также различных конкурсов и других мероприятий. «Чемпионат» проведёт онлайн трансляцию конкурсного дня.

Что нас ждёт? Подробнее — в нашем гайде:
НБА возрождает традиции! Всё, что нужно знать о предстоящем Звёздном уикенде и Матче звёзд
НБА возрождает традиции! Всё, что нужно знать о предстоящем Звёздном уикенде и Матче звёзд

18 февраля, воскресенье

  • Пресс-конференция комиссионера НБА Адама Сильвера — 3:00 мск.
  • Программа субботней ночи (конкурс мастерства, конкурс трёхочковых, «Стефен против Сабрины», конкурс слэм-данков) — 4:00 мск.
  • Награждение легенд НБА — 19:30 мск.
  • Матч всех звёзд Лиги развития НБА — 21:30 мск.

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