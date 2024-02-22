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АСВЕЛ объявил о расторжении контракта с баскетболистом

АСВЕЛ объявил о расторжении контракта с баскетболистом
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Французский АСВЕЛ официально объявил о расторжении контракта с защитником Борисом Далло.

«Руководство АСВЕЛа и Борис Далло достигли соглашения о расторжении контракта между сторонами. Клуб благодарит Бориса и желает ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере», – говорится в заявлении АСВЕЛа.

29-летний баскетболист присоединился к французскому клубу прошлым летом. Игрок сыграл всего в трёх матчах Евролиги, проведя в общей сложности 13 минут на паркете. В 12 матчах чемпионата Франции по баскетболу Далло в среднем набирал 2,7 очка, делал 2,1 подбора и 1,3 результативной передачи.

На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице европейского баскетбольного чемпионата. Французский клуб опережает по дополнительным показателям немецкую «Альбу».

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