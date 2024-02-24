Игроки «Нью-Орлеана» и «Майами» устроили массовую потасовку во время матча НБА

Сегодня, 24 февраля, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал на своей площадке «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 106:95 в пользу «Майами».
Примечательно, что в начале заключительной четверти произошла потасовка с участием игроков обеих команд после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
По итогам эпизода четверо баскетболистов досрочно завершили встречу из-за удалений — центровой Томас Брайант («Майами»), лёгкий форвард Джимми Батлер («Майами»), разыгрывающий Хосе Альварадо («Нью-Орлеан») и лёгкий форвард Наджи Маршалл («Нью-Орлеан»).
- 24 февраля 2024
-
07:05
-
06:40
-
06:35
-
06:04
-
01:00
-
00:00
- 23 февраля 2024
-
23:47
-
23:24
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
21:14
-
21:00
-
20:00
-
19:41
-
19:16
-
18:53
-
18:00
-
17:42
-
17:27
-
16:40
-
16:02
-
15:31
-
15:13
-
14:51
-
14:21
-
13:40
-
13:26
-
12:47
-
12:25
-
11:39
-
11:21
-
11:18
-
11:01
-
10:06