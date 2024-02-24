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Игроки «Нью-Орлеана» и «Майами» устроили массовую потасовку во время матча НБА

Сегодня, 24 февраля, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал на своей площадке «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 106:95 в пользу «Майами».

Примечательно, что в начале заключительной четверти произошла потасовка с участием игроков обеих команд после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам эпизода четверо баскетболистов досрочно завершили встречу из-за удалений — центровой Томас Брайант («Майами»), лёгкий форвард Джимми Батлер («Майами»), разыгрывающий Хосе Альварадо («Нью-Орлеан») и лёгкий форвард Наджи Маршалл («Нью-Орлеан»).