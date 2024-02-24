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Игроки «Нью-Орлеана» и «Майами» устроили массовую потасовку во время матча НБА

Игроки «Нью-Орлеана» и «Майами» устроили массовую потасовку во время матча НБА
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Сегодня, 24 февраля, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал на своей площадке «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 106:95 в пользу «Майами».

Примечательно, что в начале заключительной четверти произошла потасовка с участием игроков обеих команд после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам эпизода четверо баскетболистов досрочно завершили встречу из-за удалений — центровой Томас Брайант («Майами»), лёгкий форвард Джимми Батлер («Майами»), разыгрывающий Хосе Альварадо («Нью-Орлеан») и лёгкий форвард Наджи Маршалл («Нью-Орлеан»).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Джонс - 19, Хоукинс - 14, Валанчюнас - 12, Нэнс - 10, Альварадо - 5, Мёрфи - 5, Робинсон-Эрл - 5, Макколлум - 2, Маршалл, Райан, Зеллер
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 23, Робинсон - 17, Хироу - 15, Жакез-мл. - 8, Мартин - 8, Хайсмит - 5, Йович - 3, Лав - 3, Райт, Уильямс, Суидер, Брайант
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