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Кевин Дюрант обошёл Кармело Энтони в списке лучших скореров НБА в истории

Кевин Дюрант обошёл Кармело Энтони в списке лучших скореров НБА в истории
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Лёгкий форвард, лидер команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант, набрав 28 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», обошёл 10-кратного участника Матчей всех звёзд Кармело Энтони в списке лучших скореров НБА в истории. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Теперь на счету Дюранта 28 296 очков. У Энтони 28 289 очков. Лёгкий форвард «Финикса» занял девятую строчку в этом списке. На восьмой позиции располагается легендарный Шакил О'Нил с 28 596 очками.

Напомним, в прошедшей встрече «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 114:110. Помимо 28 очков, Кевин Дюрант отметился дабл-даблом, совершив 11 подборов. Также на его счету восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 110
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 23, Смит II - 22, Шенгюн - 17, Томпсон - 15, Уитмор - 15, Грин - 14, Холидей - 3, Грин - 3, Брукс - 2, Ландейл, Тэйт, Баллок, Марьянович
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 25, Бол - 25, Аллен - 15, Ойбанкс - 9, Гордон - 5, Янг - 2, О'Нил - 1, Окоги, Маледон, Родди, Литтл, Азубуике, Ли
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